Son olarak Cumartesi günü oynanan Vanspor-Çorum FK maçında yaptığı bariz hatalarla maçın sonucuna etki eden FİFA hakemi Atilla Karaoğlan ödüllendirildi.

KURAL BİLMEYEN FİFA HAKEMİ

Çorumspor camiasının tepkisinin sürdüğü Karaoğlan'a, FIFA Kokart Töreni'nde dördüncü kez kokart takıldı.

Törende konuşan Karaoğlan, hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek olduğunu belirterek;

"Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarında görev yapıyorum. Benim de hayalim Halil Umut Meler arkadaşım gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek. İnşallah bu hedefimi de önümüzdeki yıllarda yakalarım." dedi