Bu sezon 1. lige yükselen Serikspor’un maçlarını oynadığı Serik Stadı Çorum FK maçı ile açılabilir.

Sezon başından buyana iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Serikspor ilk iç saha maçına Çorum maçı ile çıkmak istiyor.

Tamamen yerel imkanlarla modernize edilen stadyum Futbol Federasyonu tarafından denetleniyor.

Bu inceleme sonunda rapor olumlu verilirse gelecek hafta içi oynanacak ÇorumFK maçı bu stadyumda oynanacak.

Futbol Federasyonu raporunun bu hafta içinde netleşmesi ve maçın oynanacağı sahanın resmi olarak açıklanması bekleniyor.