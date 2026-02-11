Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Van deplasmanından puansız dönen takımını İstanbulspor maçına motive etmeye çalışıyor.

Kırmızı Siyahlı takım dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Tüm futbolcuları katıldığı antrenman öncesinde bir toplantı yapan tüm takımdan Van maçını unutmalarını ve İstanbulspor maçına hazırlamalarını istedi. Takım kalitesine inancını dile getiren Eroğlu futbolculardan yeni bir başlangıç yapmak için moral ve motivasyonu en üst düzeye çıkarmalarını istedi,

Kırmızı Siyahlı takım her zaman olduğu gibi fitsens salonunda yaptığı aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra sahada 5’e iki pas çalışması ile devam etti.

Bu çalışmanın ardından kaleli oyun oynatan Teknik Heyet futbolcuların morallerini yükseltmeye çalıştığı gözlendi. Çorum FK İstanbulspor ile cuma akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.