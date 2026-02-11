Büyükler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında mücadele eden Çorumlu sporcular imi gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

7-9 Şubat tarihleri arasında Ankara Mamak Spor Salonunda yapılan Büyükler Türkiye Masa Tenisi Şampiiyonasında çift erkeklerde Çorum Belediyespor masa tenisi antrenörü Metin Bekar Trabzonspor adına katıldığı müsabakalarda Tarık Özbek ile birlikte final maçında Görkem Öçal ve Kenan Eren Kahraman çiftine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyona çift kadınlarda ise Çorumlu milli sporcu Aybüke Banu Şimşek partneri Büşra Demir ile birlikte final maçında Gül Pembe Özkaya ve Betül Nur Kahraman ikilisine yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündü Spor uzmanı olarak görev yapan ve Çorum Belediyespor masa tenisi antrenörü Ali Afşin Gül ise Zonguldakspor adına Zihni Batuhan Şahin ile birlikte üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.