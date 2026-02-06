Budakaido il birinciliği hafta sonunda yapılacak. Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat, Budakaido İl birinciliği ve teşvik müsabakalarının hafta sonunda Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Salonunda yapılacağını söyledi.

Minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorisinde yapılacak Budokaido il birinciliğinde sıkletlerinde birinci olan sporcuların 12-15 Şubat tarihleri arasında Yalova’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmesinde ilimizi temsil edecekler.

İl Temsilcisi Bekir Bolat yarın ve pazar günü Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Salonunda yapılacak il birinciliğine tüm spor severleri davet etti.

Bolat müsabakalar sonrasında dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalya verilecek.