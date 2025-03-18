Çorum 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.

Buharaevler Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir otomobil ile iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerden K.C'nin Selçuk 25. Sokak'taki ikametinin müştemilat kısmında bir otomatik av tüfeği, bodrum kısmında ise 112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.