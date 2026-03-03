Arca Çorum FK'nın devre arasında Eyüpspor'dan transfer ettiği Mama Baba Thiam, gollerine devam ediyor.
Ligde Çorum FK formasıyla 9 maça çıkan Senegalli golcü, 8 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Attığı 8 golün 6'sını penaltıdan atmayı başaran Thiam, dün oynanan Manisa maçının da boş geçmedi.
Maçın 17.dakikasında Burak Çoban'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda kırmızı siyahlılar penaltı kazandı.
Penaltı da topun başına geçen Senegalli golcü, topu ağlara göndermeyi başardı.
Thiam bu sezon kullandığı 6 penaltı atışını da kaçırmadı
