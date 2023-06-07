Çorum Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ilk yılını geride bıraktı. Çorum Giad Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli 1. Yılında yaptığı genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek merkezinde yapılan genel kurulda tüzük değişikliğinin yanı sıra, yönetim kurulu başkanlığı seçimi yapıldı.

Tek aday olarak yapılan oylama sonucunda, üyelerin yeterli çoğunluğunun katılımıyla ve oy birliği ile tekrardan Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına Burak Küçükbenli seçildi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli'nin yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu.

Ayberk Alpoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Kemal Özdoğan (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Melih Ürgen (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Satılmış Yiğitoğlu (Sayman), Atakan Bozkurt (İnşaat Komisyon Başkanı), Mustafa İlbaş (Eğitim Komisyon Başkanı), Emre Çağatay Devren (Dijitalleşme Komisyon Başkanı), Buğrahan Demiran (Ekonomi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı), Ahmet Hançer (İş Geliştirme Komisyon Başkanı), Enes Yavuz (Girişimcilik Komisyon Başkanı), Fatih Özçelik (Endüstri ve Sanayi Komisyon Başkanı), Uğur Saylan (Sosyal Aktiviteler Komisyon Başkanı) olarak yer aldı.

FAALİYETLERİMİZE YENİ BAŞARILAR EKLEYEREK DEVAM EDECEĞİZ!

Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli; ‘’Derneğimizin Kurucu Başkanı olarak dolu dolu 1. Yılımızı kurucu üyelerimizle birlikte tamamladık. Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde edindiğimiz tecrübelerle ve daha dinamik bir kadro ile önümüzdeki 2 yıl boyunca geçmiş faaliyetlerimizin üzerine yeni başarılar ekleyerek devam edeceğiz. Sektörüm arıcılık olmasından dolayı, Çorum GİAD’ı bir arı kovanına benzetecek olursak, kovanın içerisinde bulunan birçok arı türü vardır. Kovan içerisinde her bir türün kendi alanında profesyonel olarak etkin olduğu bir ekosistem ve birliktelik vardır. Bizlerde artık arı gibi tüm üyelerimizin de etkin olduğu ve birlikteliğin olduğu bir ekosistemde çalışarak doğamız olan Çorum iş dünyası içerisinde etkin bir rol oynamaya devam edeceğiz. Bu ekosistemin temellerini ise farklı alanlarda çalışma komisyonları oluşturarak attık. Bize bu şansı tekrar tanıyan tüm üyelerimize Şahsım ve Yönetimim adına teşekkür ederim‘’ dedi.