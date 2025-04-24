Ahlatcı Çorum FK’da Burak Süleyman ağır suçlamalar ile ceza kuruluna sevk edildi.

İşin ilginç yanı olayın içinde olan ve gözleri ile gören maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu kırmızı kart göstermediği Burak Süleyman’ı ağır suçlamalar ile raporunda belirtmeyi başarmış.

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu disiplin sevkinde yapılan açıklamada ‘Hakem raporlarında ve Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi 1-A rapor bölümünde yer alan rakip takım tribünlerini tahrik edecek nitelikte ve 4 kez tekrar ederek yapmış olduğu hareketleri, sportmenliğe aykırı hareketleri ve stadyumdaki düzen ve müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına ilişkin kuralı bireysel olarak ihlal etmesi nedeniyle tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Burak Süleyman futbol disiplin talimatının 81. ve 85. maddeleri gereğince sevk olunduğu açıklandı.

Bu suçlamalarla ilgili savunma istenen Burak Süleyman’ı bugün toplanacak PFDK’ya savunma verdiği öğrenildi. Yapılan suçlamaların ağırlığı karşısında Burak Süleyman’a ağır ceza verilmesi kaçınılmaz gibi görünüyor,

Aynı maçta ev sahibi Amedspor kulübü ise yaşanan saha olayları nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.