Çorum FK’da bütçenin oluşturulması konusunda sorunun büyük oranda çözülmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

Geçtiğimiz haftasonu yaptığı görüşmelerin ardından takımın Bolu kampını ziyaret eden ve iki gün kampta kalan Başkan Oğuzhan Yalçın, burada Teknik Direktör Serkan Özbalta ile de bir dizi görüşme yaptı.

Serkan Özbalta’nın bu görüşmede değişik mevkilerde oynayacak ve alternatif isimlerden oluşan 7-8 kişilik bir liste sunduğu ve bu mevkilere göre de Başkan Yalçın ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Yalçın’ın bu görüşmenin ardından ise mevkilere göre belirlenen isimlerle birebir ve sportif direktör Muhammed Fettahoğlu aracılığı ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu görüşmelerin haftasonuna kadar belli bir düzeye gelmesi ve anlaşma sağlanan isimlerin takımın Bolu kampına katılması bekleniyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın transferlerin büyük bölümünün Bolu kampının 2. Etabına katılmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Başkan Yalçın’dan talepte bulunduğu da edinilen bilgiler arasında.

Kırmızı-siyahlı takımın transfer çalışmalarını önümüzdeki haftaiçinde büyük oranda tamamlayarak son etap çalışmalarını tüm takımın birlikte yapması amaçladığı öğrenildi.