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Sivil Toplum Örgütleri öncülüğünde oluşturulan Filistin Platformu tarafından Büyük Filistin Yürüyüşü organize edilecek.



Yürüyüş, 19 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de Valilik önünde başlayacak.



Siyasi partilerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının istişare toplantısı yaparak tam destek verdiği Filistin’e destek etkinliği “sessiz yürüyüş” şeklinde gerçekleşecek.



Saat Kulesi’ne kadar sürecek yürüyüş sonunda basın bildirisi okunacak ve dua edilecek.



Yürüyüşle ilgili açıklama yapan Platform Türütme Kurulu “Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırıma duyarsız kalmamak için tüm Çorum halkımızı aileleriyle birlikte perşembe günü saat 17.00’de valilik önünde toplanmaya davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

