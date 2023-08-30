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101.yılını kutladığımız 30 Ağustos Büyük Zaferi tüm yurtta olduğu Çorum’da da etkinliklerle kutlandı.

Çorum’da şehit cenazesinden kutla programı iptal edilirken, sadece Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelengi sunuldu.

Törene Vali Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.