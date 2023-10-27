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Ahlatcı Çorum FK pazar günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Berkay Can ve Sadık Arda dışında tüm futbolcular katıldı. Gribal enfeksiyon geçiren Nalepa dün takımla birlikte çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çabukluk hareketleri ile devam etti. Bu çalışmanın ardından önce yarı sahada sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam, Manisa maçının taktiğini çalıştırdı.

Teknik Direktör Tahsin Tam taktik çalışma sırasında rakibin artıları ve eksikleri konusunda futbolcuları bilgilendirdi ve dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyardı.

Çalışmanın son bölümünde oyun formatında bir program uygulayan Teknik Heyet antrenmanı tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım Manisa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.