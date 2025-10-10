Alaca’lı teknik adam Cafer Aydın memleketinde dostları ile Tekbir Çayevi’nde bir araya geldi ve kahvaltı yaptı hasret giderdi. 1971 Alaca doğumlu Cafer Aydın 1990 yılında Gençlerbirliğinde başladığı profesyonel futbolculuk hayatında üst düzey bir çok takımda forma giydi ve son olarak 2007 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra da teknik adam olarak görev yapmaya başladı.

Cafer Aydın memleketi Alaca’da öğretmenlik hayatında sporun içinde olan ve atletizm ve futbol branşında bir çok çocuğa dokunarak başarılı dereceler almasına destek veren emekli olduktan sonrada ilçede açtığı Tekbir Çayevinde bu hizmetini devam ettiren Muzaffer Dursun ile bir araya geldi.

Bu mekanda oluşturulan fotoğraf albümünü inceleyen ve eski dostlarını yadeden Cafer Aydın daha sonra hemşehrileri ile birlikte kahvaltı yaparak anıları birlikte yadetti. Muzaffer Dursun Cafer Aydın’ın ilçenin milli gururu olduğunu belirterek kendisine teknik adamlık hayatında üstün başarılar diledi. Cafer Aydın da hemşehrileri ile bir araya gelmekten ve sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.