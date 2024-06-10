Türkiye’nin en uzun soluklu güreşleri arasında yer alan ve bu yıl 565.’si gerçekleşen Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri, Akhisar Belediyesi tarafından Selçikli Mahallesi güreş sahasında düzenlendi. Sungurlu’lu pehlivan Eren Kalkan orta boyda birinci oldu.

Bu yıl, 34’ü başpehlivan olmak üzere toplam 600’e yakın güreşçi Selçikli er meydanında kıran kırana mücadele etti.

Güreşçileri izlemeye Akhisar ve Manisa’nın dışında birçok il ve ilçeden de vatandaşlar katıldı.

Küçük Orta boyda mücadele eden Sungurlu’dan Eren Kalkan tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ödülünün sahibi oldu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere genç pehlivanı kazandığı bu başarısından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.