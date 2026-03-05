Mimar Sinanspor As Başkanı Batuhan Eray, sahada kaybedenlerin masa başında kazanmak için yaptıkları çabaları amatör spor camiası adına üzülerek izlediklerini belirterek ‘Burdan yüksek sesle haykıyoruz, biz yeniden bir hikaya yazıyoruz ve bu hikayeyi şampiyonluk türküsü söyleyerek taçlandıracağız’ dedi.

Batuhan Eray, 1. Amatör Küme’de şampiyonluk hdefi ile sezona başlayan iki takım Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımlarının ilk yarıda Sungurlu’da oynadıkları maçtan 4-1 galip ayrıldıklarını ve yollarına namağlup devam ettiklerini belirterek ‘Bu durum bazılarını rahatsız etmişki önceki hafta Alaca Belediyespor ile oynadığımız maçtan kendilerine bir çıkar sağlamayı düşünen Surgurlu Belediyespor Tertip Kuruluna dilekçe vermişler.

Maçta Alaca Belediyespor 1-0 öne geçti devreye girmeden takımımız skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının başında 2-1 üstünlüğü yakaladık ve böyle devalm ederken bizim takımımızla hiç alakası olmayan rakip takım oyuncuları ve hakem arasındaki gerilim sonrası alaca takımından üç oyuncu kırmızı kart görmüştür.

Rakip oyuncuların hakemi saha içi ve dışında tehdit ettiğini gerekçe gösteren maçın hakemi soyunma odasına gitmiş burda yaptığı görüşmelerin ardından yeniden sahaya gelerek maçı kaldığı yerden devam ettirmiştir. Takımımız üçüncü golü attıktan sonra maçın hakemini protesto amaçlı orta sahada kümelenmişler bizim takımımız da kendi yarı alanında beklemiştir. Maçın kalan bölümünde iki takımda kendi yarı alanında maçı tamamladı.

Takım halinde rakibin eksik kalması nedeni ile yapmış olduğumuz bu saygın duruşun bugün birileri tarafından aleyhimize kullanılma çabasını hayretle izliyoruz. Buda gösteriyorki dostlukları bir kenara bırakın ve kazanmak için her yolu mübah görün.

Sporun birleştirici unsuru bu gün itibariyle yerini samimiyetsiz ve güvensiz bir ortama bırakmıştır. Onur ve gururlarıyla göstermiş oldukları duruşlarıyla saha içinde kazanarak terinin son damlasına kadar mücadele edenlere karşı kayıplarını başka şekillerde kazanmaya çalışanlar bir taraf halindedir.

Bu sebeptendir ki kulübümüz %95 i’şehrin öz evladı her biri Çorum’un değeri ve kulübümüzün kendi alt yapısından yetişerek çıkmış bu gün bu şerefli mücadeleye ortak olmuş isimlerdir.Bu ruhu hiç bir kuvvet bastıramayacak ve bu inancı bu tarz basit oyunlarla kıramayacaktır. Aynı zamanda ekonomik yoksunluğumuz ile alakalı çeşitli çevrelerce oluşturulmaya çalışılan algı da artık midemizi bulandırmaya başlamıştır ve buna bir son verilmelidir.

Bu yüzden hiç kimseye ve hiçbir oluşuma kulübümüzün haklı kazanımları üzerinden hesap yapma imkanı tanımayacağımızı bilmenizi isterim. Ve buradan yüksek sesle haykırıyorum “Biz yeniden bir hikaye yazıyoruz ve bu hikayeyi şampiyonluk türküsü söyleyerek taçlandıracağız’ dedi.