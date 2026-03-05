Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana deplasmanında 3-0 galip ayrılarak 21. galibiyetini aldı ve ligi ikinci bitirerek direk final oynamayı garantiledi.

Salı akşamı İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonunda oynanan Fenerbahçe, Sungurlu Belediyespor maçında temsilcimiz genç oyunculardan kurulu rakibi önünde ilk iki sette zorlandı. Mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe Medicana karşısında dengeli giden sette bulduğu sayılarla avantajı ele geçiren Sungurlu Efeleri seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de mücadele artarak devam etti ve ev sahibi takım kazanmak için mücadele ettiği setin final bölümünde Sungurlu Efeleri tecrübesi ve hücumdaki etkili oyunu ile bulduğu sayılar snnunda seti 25-23 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı. Üçüncü sette Fenerbahçe’nin maça ortak olma çabasına Sungurlu Belediyespor izin vermedi ve erkenden rakibin direncini kırdı sonunda seti 25-17 maçıda 3-0 kazanarak 21. galibiyetini aldı. Lider Onikişubat Belediyespor’un Düzce Belediyespor deplasmanında kazanması ile liderlik şansını kaybetti ancak ikinci olarak direk final oynamayı garantiledi.

Sungurlu Belediyespor ligdeki son maçında 17 Mart salı günü Yücelen Anamurspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın ardından lig etabı tamamlanacak. Ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Sungurlu Belediyespor üçüncü ile altıncı dördüncü ile beşinci’nin çift maçlı yapacağı maçlar sonunda kazanan iki takım yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçı sonunda kazanan takım Efeler Ligine yükselmek için Sungurlu Belediyespor ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir sezon başı söz verdikleri Efeler Ligi için önlerinde bir maç kaldığını söyledi. Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetten dolayı sporcularını tebrik eden Özdemir ‘Yorucu bir periyottan istediğimizi alarak çıktık. Bir süre dinlenip hemen ardından ligdeki son maçımızın hazırlığına başlayacağız. Tabiki bizim öncelikli hedefimiz final maçına kadar en iyi şekilde hazırlanmak. Nisan ayı başında oynayacağımız final maçına kadar çok daha iyi duruma geleceğiz ve Çorum’u ve ilçemizi Efeler Ligine taşıyan ilk takım olacağız’ dedi.