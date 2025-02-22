Ahlatcı Çorum FK bugün oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Kırmızı Siyahlı takım dün öğlen saatlerinde tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışması taktik ağırlıklı oldu.
Çorum FK’da teknik heyetin bugünki maçın oyun taktiğini uygulattığı taktik çalışma sırasında futbolculara mevkisel uyarılarda bulunduğu gözlendi.
Bu çalışma ile Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK’da futbolcular ardından tam kadro tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Editör: Çorum Hakimiyet