Çorum Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, ASKF ve Çorum Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile gerçekeştirilen Camiler arası minikler futbol turnuvasında şampiyonluğu Selimiye Cami kazandı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacı ile ‘Önce camiye sonra spora’ sloganı ile düzenlenen turnuvada sekiz camide toplam 160 öğreni mücadele etti. İki grupta yapılan maçlar sonunda çapraz olarak oynanan yarı final maçlarını kazanan iki takım Selimeyi Cami ile Orhan Gazi Cami şampiyonluk için karşılaştılar.

Turnuvanın final maçını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, Çorum Yeşilay Cemiyeti Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ile cami imamları ve sporcu velileri büyük ilgö gösterdiler.

Final maçında Selimiye Cami, Orhan Gazi Cami önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda rakibini Yusuf 2, Hakan ve Mehmet’in attığıgollerle 4-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi. Törende ayrıca Yeşilay Çorum Derneği Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çocuklara kötü alışkanlıklardan uzak durdukları için çeşitli hediyeler verildi.