Yeni sezona iddialı girmek isteyen Sakaryaspor transfere hızlı girdi.

Yeşil seyahlı takım türk futbolunun tecrübeli ismi Caner Erkin ile sözleşme imzaladı.

1988 Edremit doğumlu Caner erken Manisaspor alt yapısından yetiytikten sonra Galatasaray, Fenerbahce ve Beşiktaş formalarını giyen Caner Erkin son üç yılda ise Fatih Karagümrük, Başakşehir ve son iki sezonda Eyüpspor formalarını giydi.

Eyüpspor ile Çorum FK’ya karşı oynayan Caner Erkin biten sezonda Süper Ligde forma giydi. 108 kez milli formayı giyen Caner Erkin yeni sezonda yeniden 1. ligde oynayacak ve Sakaryaspor’un hedefe ulaşması için mücadele edecek.