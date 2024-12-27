Bölgesel Lig’de temsilcimiz Mimar Sinanspor’un ilk yarının son haftasında Çarşambaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Giresun bölgesi hakemi Ertuğrul Yılmaz yönetecek.

Ertuğrul Yılmaz 2017-18 sezonunda BAL’daki temsilcimiz Eti Lisesi Gençlikspor’un yine Çarşambaspor ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kaybettiği maçta düdük çaldı.

Samsun Tekkeköy Murat Karaman İlçe Stad’ında oynanacak maçta Yılmaz’ın yardımcılıklarını Amasya’dan Arslan Sevinç ve Giresun’dan Hakan Bahadır yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Giresun’dan Salih Çetin.

Maçta gözlemci olarak ise Ankara’dan M. Kürşat Demirel görev yapacak.