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İlimiz C Klasman Hakemi Celal Bayraklı Çankayaspor- Nevşehir Belediyespor maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3 Aralık pazar günü saat 14’de Osmanlı Stad’ında oynanacak Güneş Holding Çankayaspor kulübü ile Nevşehir Belediyespor arasındaki maçı Celal Bayraklı yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Kayseri’den Ahmet Ulu ve Konya’dan Mustafa Burak Kuş. Maçın dördüncü hakemi ise Sivas’dan Burak Yücetağ.

3. lig 4. grupta 12. hafta maçları sonunda ÇAnkara kulübü 11 maçta 16 puanla altıncı sırada bulunurken Nevşehir Belediyespor ise 9 puanla 14. sırada bulunuyor.