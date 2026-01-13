Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Cemil Çağlar'a ziyarette Müdür Yardımcıları Tahir Demir, Cihan Türkmen ve Fatih Tophan da eşlik etti.

Ziyarette kente ve eğitime dair sohbet edildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, ziyaretinden dolayı Çağlar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Çağlar ziyaret anısına Özkaleli’ye Türk bayrağı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmalarının yer aldığı kitapları hediye etti.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirer de ziyarette hazır bulundu.