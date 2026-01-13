Çorum’da geçtiğimiz yıl 7 bin 128 asayiş olayı yaşandığını belirten Çalgan, bir önceki yıla göre sadece kasten adam öldürme olayında artış yaşandığına dikkat çekti.

2024 yılı içerisinde kasten öldürme olay sayısı 15 iken 2025 yılı içerisinde bu sayının 17’ye yükseldiğini aktaran Vali Çalgan, konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında yüzde 25, kasten yaralama olaylarında yüzde 9, tehdit olaylarında yüzde 14, hakaret olaylarında yüzde 10, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 14 cinsel taciz olaylarında yüzde 8, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 4 oranında azalma yaşandığını ifade etti.

SUÇLARI AYDINLATMA ORANI YÜZDE 91

Kişilere karşı işlenen tüm suç türlerinde 2024 yılı içerisinde 7.714 olay meydana geldiğini, 2025 yılında ise bu rakamın 7 bin 128’e kadar düştüğünü dile getiren Çalgan; “2025 yılında 2024 yılına göre kişilere karşı işlenen suç sayılarında yüzde 8 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. 2025 yılı içerisinde kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranı %97 olarak gerçekleşmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2024 yılı ile 2025 yılı olay sayıları karşılaştırıldığında; otodan hırsızlık olaylarında yüzde 38, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 7, evden hırsızlık olaylarında yüzde 40, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 22, yağma (gasp) olaylarında yüzde 39, dolandırıcılık olaylarında yüzde 30 oranında azalma meydana gelmiştir. Malvarlığına karşı işlenen tüm suç türlerinde, 2024 yılı içerisinde 3.197 olay meydana gelmişken, 2025 yılı içerisinde 2.371 olay meydana gelmiştir. 2025 yılında 2024 yılına göre malvarlığına karşı işlenen suç sayılarında yüzde 26 oranında bir azalma sağlanmıştır. 2025 yılında malvarlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranı yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir.” dedi

Toplantıda Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da hazır bulundu.