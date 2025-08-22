Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Cemilbey - Ortaköy yolunun yapımının durması üzerine harekete geçti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Cemilbey-Ortaköy yolu için Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş’i makamında ziyaret ederek karayolunun son durumu hakkında bilgi aldı.

Serdar Ateş, Cemilbey – Ortaköy yolunun mahalli malzeme kaynaklarında sıkıntı olduğundan dolayı yol çalışmasının devam etmediğini belirtti.

Başkan İsbir ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu çalışmaların devam etmesi için sorun Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığında çözülecek. Bu yol bizim olmazsa olmazımızdır. İlçeme, Şapinuva ve İncesu kanyonuna ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler mevcut yoldan çok şikayetçi oluyorlar. Ayrıca 65 yıllık ilçemiz 38 km’lik bir yol yüzünden yıllarca gelişme göstermedi. Daha güzel ve daha emniyetli bir yolda gelmeleri için gece gündüz Ankara’da Bakanlığımızda görüşmelerimiz devam edecek. Bizim sevdamız Ortaköy işin ehli biziz yine biz yaparız. Bize kolay gelsin” dedi.