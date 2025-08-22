Sarıyer, Iğdır FK'dan Adrien Regattin'i kadrosuna kattı.
1. Lig ekiplerinden Sarıyer, on numara bölgesine takviye yaptı. Sarıyer, Iğdır FK forması giyen Adrien Regattin ile anlaşma sağladı.
33 yaşındaki on numaranın transferi resmen açıklandı.
Sarıyer'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hoş geldin Adrien Regattin! Yetenekli futbolcu Adrien Regattin ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda hücum hattımıza güç katacak deneyimli oyuncumuza “hoş geldin” diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."
Muhabir: Çorum Hakimiyet