Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (ÇESİAD) geleneksel aile pikniği büyük coşkuyla yapıldı.

İstanbul Ömerli’de gerçekleştirilen pikniğe ÇESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve aileleri, bursiyer öğrenciler, mezunlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler piknikte çeşitli oyunlar oynayıp yarışmalar düzenleyerek stres attılar.

Ayrıca ÇESİAD’ın Ankara Temsilciliğini açmasıyla birlikte öğrencileri kaynaştırmak amacıyla karşılıklı öğrenci gezisi de piknik kapsamında yapıldı.

Kasım ayında İstanbul’daki bursiyerlerden bir grup öğrenci Ankara’daki kahvaltı programına götürülmüştü. Bu ay ise Ankara bursiyerleri İstanbul’daki pikniğe davet edildi.

Cumartesi sabah Ankara’dan yola çıkan grup öğleden sonra 14.00’da başlayan pikniğe katıldılar. Ertesi gün sabah ilk olarak derneğin Üsküdar’daki merkezine giden grup akabinde Kız Kulesi, Karaköy, Galata Kulesi, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Eminönü gibi İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Öğrencilere İstanbul bursiyerlerinden bir grup öğrenci de eşlik etti.

Öğrenciler ÇESİAD’a ve İstanbul’daki arkadaşlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederek en kısa zamanda Ankara’ya iade-i ziyaret için davet ettiler.