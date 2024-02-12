Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD) yöneticileri Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’yı ve EMITT Turizm Fuarını ziyaret etti

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Yurtdagül ve yönetim kurulu üyeleri, Sultangazi Kaymakamı hemşehrimiz Mahmut Kaşıkçı'yı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Mahmut Kaşıkçı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ÇESİAD heyetine teşekkür etti.

ÇESİAD heyeti daha sonra EMITT Turizm Fuarını ziyaret ederek Çorum standında Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz'ın anlatımıyla Çorum'u dinlediler. (Haber Merkezi)