Çetin Koçak Para Yüzme ve Deaf Yüzme seçmelerinde görev yapıyor. 19–22 Kasım tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı sporcular mücadele etti.

Organizasyonda, TED Çorum Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni, aynı zamanda Para Yüzme Milli Takım Antrenörü olan Çetin Koçak teknik kurul üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Teknik Kurul Üyesi olarak görevlendirilen Koçak, milli takıma seçilecek sporcuların performanslarının değerlendirilmesi, teknik analizlerin yapılması ve sınıflandırma süreçlerinde aktif olarak yer aldı.

Sivas’taki organizasyon, hem ülke genelinde engelli sporlarının gelişimi hem de uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek güçlü bir kadronun oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Seçmeler boyunca sporcuların performanslarını yakından takip eden Koçak, milli takım yapılandırmasında rol almanın gururunu yaşadığını ifade etti.