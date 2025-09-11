Çorumlu sporcu Ömer Ceylan, 22-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Gençler Bocce Petank Şampiyonasında milli forma ile ülkemizi temsil edecek.

Ömer Ceylan ve Antrenörü Hakan Çıtak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe'yi ziyaret etti.

HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE BOCCE İLE TANIŞTI

Halk Eğitim Merkezi üzerinden açılan Bocce kursuna katılan Ömer Ceylan, aldığı eğitimler sonucunda bocce branşında kısa vadede Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ceylan, ardından Gençler Türkiye 3.'sü olarak milli takım seçmelerine girmeye hak kazandı.

SEÇMELERDE TÜM RAKİPLERİNİ ELEDİ

Ceylan, Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından İspanya'da yapılacak olan Dünya Gençler Petank Şampiyonası içinde milli takım seçme müsabakalarına katıldı.

Seçmede tüm rakiplerini yenerek milli formayı giymeye hak kazanan Ceylan, 22-27 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın Isla Cristina şehrinde düzenlecek olan Dünya Gençler Bocce Petank Şampiyonasında hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edecek.