İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda Kurum Müdürü Yunus Güngör başkanlığında kurum personelleri, 112 Acil Sağlık Ekipleri, İskilip Emniyet Müdürlüğü, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı, İskilip Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin katıldığı Olağanüstü Hal Tatbikatı (OHAL) tatbikatı gerçekleştirildi.

Cezaevi yetkilileri, güvenlik personeli ve mahkûmlar, acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak adına bu tatbikatı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Tatbikatta olası depremde meydana gelebilecek durum canlandırılmıştır. Tatbikat başarı ile gerçekleştirilmiştir. Tatbikat sonrası Kurum Müdürümüz katılım sağlayan ekiplere teşekkür etmiştir” ifadelerine yer verildi.