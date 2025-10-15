Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen Trafik Cezalarının Artırılması ve Karayolları Trafik Kanunundaki düzenlenmenin ülkenin ekonomik ve iktisadi işleyişini göz önünde bulundurularak çıkarılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Trafik cezalarında ticari araçlara opsiyon ve esneklik sağlanması gerektiği görüşünü dile getiren Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta görüşülmesi beklenen Trafik Cezalarının Artırılması ve Karayolları Trafik Kanunundaki Düzenleme ile İlgili, elbette ki devletimiz kanunu vatandaşın can ve mal güvenliğini ülkenin ekonomik ve iktisadi işleyişini göz önünde bulundurarak çıkartır.

Lakin gerek para cezaları gerek ceza puanları, gerekse bir suça hem para hem ehliyet puanı hem aracın trafikten meni, hem ehliyetin iptali bütün mesaisini hatta ve dahi ömrünü yollarda geçiren ticari araç (kamyon, tır, ticari taksi, dolmuş otobüs) şoförlerine karşı büyük haksızlık olacak tedarik zinciri ve ekonomik anlamda da sıkıntılara yol açacaktır.

Şöyle ki, bir ticari aracın bir yılda yapacağı yolu kilometreyi, sürüş suresini ömrü boyunca ancak yapabilecek hususi araçlarla aynı mevzuata kanuna tabi tutulmak en hafif tabirle haksızlıktır. Ayrıca bir suça birden fazla ceza olmaz. Ülkede tedarik zincirinin aksamaması, ekonominin sekteye uğramaması için ömrünü yollarda geçiren ticari araçlar ve şoförleri hususi araçlarla aynı şekilde değerlendirilemez.

HALEP ORDAYSA ARŞIN BURDADIR!

Kanun yapıcıları uygun görecekleri bir zamanda ağır vasıta aracımla 100 km yol yapmaya davet ediyorum. Trafikte en çok kural ihlalini ticari mi hususi mi, hangi sürücüler yapıyor daha net göreceklerdir.

Herkes işinin ehlidir dolayısıyla ceza puanları başta olmak üzere trafik cezalarında ticari araçlara opsiyon ve esneklik tanınmalıdır. Meslek teşkilatları ve devlet ricali bu hassasiyeti göz önünde bulundurmalıdır." (Haber Merkezi)