Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gençlik Kurultayı Ankara’da yapıldı.

Kurultaya ve CHP’li Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindekiler, bazı ziyaret ve görüşmelerde bulundu.

CHP’nin “Gelecek ve Umut” başlıklı 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti kurmayları katılırken, kurultayda coşku ve heyecan hakimdi.

Kurultayda yapılan seçim sonucu CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın seçildi. Cem Aydın önderliğinde MYK Üyeleri de yeniden belirlendi.

Kurultaya 81 ilden il gençlik örgütleri katıldı.

Kurultaya Çorum’dan; İl Başkanı Dinçer Solmaz, 16. Dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcı Doğal Delege Onur Topkül, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Volkan Kılıç ile Halk-Lis İl Başkanı Benan Sir katıldı.

CHP İl Başkanı Solmaz, Gençlik Kurultayında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen Cem Aydın’ı tebrik etti.

Solmaz, “17. Olağan Gençlik Kurultayımızda, mutabakat sağlanarak tek liste olarak gidilen seçimde başkan olarak seçilen Cem Aydın başkanıma ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyor, emekleri için önceki başkanımız Gençosman Killik ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Ankara’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları toplantısı kapsamında Genel Merkezde yapılan toplantıda Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile bir araya gelen CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.