Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, halkın partisinin teslim alınamayacağını, baskı ve tehditlerle dize getirilemeyeceğini belirterek, ülkenin aydınlık geleceğini halkla birlikte inşa edeceklerini belirtti.

CHP’nin 81 il başkanı, Ankara’da bir araya gelerek geniş kapsamlı bir toplantı yaptı.

İl Başkanları toplantısına Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da katıldı.

Toplantı, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile MYK Üyesi, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici’nin başkanlığında yapıldı.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Solmaz, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz yapay ve tali gündemlerle değil halkın gündemiyle ilgiliyiz” dedi.

Solmaz, açıklamasında şu bilgileri aktardı:

“Ankara’da 81 il başkanımızla birlikte, verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda önümüzdeki yaz döneminde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in gerçekleştireceği mitinglerin planlamasını ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu için yürüttüğümüz imza kampanyasını ele aldık. Ardından, mahalle temsilcilerimizin yeni dönemde yapacakları ile yeni örgütlenme modellerimizi konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz yapay ve tali gündemlerle değil halkın gündemiyle ilgiliyiz. 81 il başkanı ve parti yöneticileri olarak, Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan yangınlar için ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye’nin savunma sanayisinde güvenliği için elzem olan ve siyasi sebeplerle engellenen Eurofighter uçaklarının üzerindeki ambargonun kaldırılması için Avrupa’da başarılı bir diplomasi süreci yöneterek ülkemize bu uçakların alınması noktasında katkı sağlayan Genel Başkanımız Özgür Özel’e ülkemizin 81 il başkanı ve parti yöneticileri olarak teşekkür ediyoruz.”

Solmaz, CHP’de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, “CHP, iktidar eliyle dizayn edilecek bir parti değildir. CHP, siyasallaşmış yargı oyunlarıyla ve siyaset mühendisliğiyle rotası belirlenecek, şantaj ve tehditle dize getirilecek parti değildir. Partimize yönelik baskılar bizleri yıldırmaz, aksine örgütümüzün mücadele azmini perçinler. Her hafta meydanlardan yükselen 81 ilde milletin kalelerinde yükselen ses, bu azmin ve halkımızın sesidir. Biz buradayız, omuz omuzayız. Demokrasinin kalesine, baba ocağımıza sahip çıkıyoruz. CHP halkın partisidir, gücünü halktan alır.

Şanlı tarihimizden bildiğimiz üzere; halkın gücü, sarayın fermanlarını yırtıp atacak kadar büyüktür” dedi.