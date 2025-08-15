CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkan Adayları Ali Çan ve Resul Yiğitoğlu’nun yanı sıra parti yöneticileri ile birlikte “birlik-beraberlik” mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Merkez İlçe Kongresi öncesi yapılacak olan mahalle delege seçimleri, 17 Ağustos 2025 Pazar günü Kale Mahallesi ile başlıyor.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, Bahabey Caddesi üzerinde seçim ofisi açan Merkez İlçe Başkan Adayı Ali Çan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Ali Çan ile bir süre sohbet eden İl Başkanı Solmaz, birlik ve beraberlik içerisinde, demokrasi şöleninin en güzelini ortaya koyarak delege seçimlerini gerçekleştirileceklerini ve partiyi iktidara taşıyacak, seçimlere hazırlayacak kadroları işbaşına getireceklerini söyledi.

Ziyarette İl Başkanı Dinçer Solmaz’a; Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Kıvanç Azman, Halk-Lis İl Başkanı Benan Sir ile bazı partililer eşlik etti.

İl Başkanı Solmaz, Merkez İlçe Başkan Adayları Ali Çan (mavi liste) ve Resul Yiğitoğlu (sarı liste) ve partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Merkez İlçe Kongresi öncesi yapılacak olan mahalle delege seçimleri, 17 Ağustos 2025 Pazar günü Kale Mahallesi ile başlıyor.

Seçimler Sıla Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)