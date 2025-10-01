Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, beraberindeki bir heyetle Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret etti.

Ziyarete CHP İl Başkan Yardımcısı Feza Ünaldı, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hanım Ergül, Gün Medya sahibi Güngör Atak ve Duran Keçeci’de katıldı.

Başkan İsbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ortak gayemiz ve hedefimiz yüce Türk milletinin mukaddesatları olmalıdır” dedi ve CHP heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.