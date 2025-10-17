17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı boş tencere’ eylemi gerçekleştirildi.

Çorum’da da Kadeş Meydanı’nda bir araya gelen CHP’li kadınlar mutfaktaki enflasyon ateşini boş tencerelerle protesto etti.

Eyleme CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve partili kadınlar katıldı.

Yoksulluğun sadece ekonomik bir sorun olmadığını, bir insanlık sınavı olduğunu belirten Güngör; “Bugün 17 Ekim, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ama biz biliyoruz ki, bu gün bir takvimde duran sıradan bir tarih değildir. Bu gün, milyonlarca insanın açlığa, işsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa karşı yükselttiği bir çığlıktır.” dedi

‘BU MUDUR TRÜKİYE YÜZYILI?’

İktidarın yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçtiğini ifade eden Güngör, Bugün Türkiye’de nüfusun en yoksul yüzde 20’si, toplam gelirden sadece yüzde 6 pay alabiliyor. Ama en zengin yüzde 20, pastanın neredeyse yarısını, yüzde 49’unu götürüyor. Açlık sınırı 27 bin lirayı geçmiş durumda. Yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aştı. Ama net asgari ücret 22 bin lirada kaldı! En düşük emekli maaşı 16 bin lira. Bu mudur adalet? Bu mudur refah devleti? Bu mudur "Türkiye Yüzyılı"?” şeklinde konuştu

İktidarın 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiğini ancak milyonlarca ailenin açlıkla, geçim derdiyle, borçla boğuştuğunu kaydeden Güngör; “Kadınlar hem şiddetle hem yoksullukla mücadele ediyor. Boş tencereler konuşuyor, ama iktidar hâlâ duymuyor.” ifadelerini kullandı

‘CHP İKTİDARINDA YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ’

CHP iktidarında yoksulluğu bitireceklerini dile getiren Güngör; “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin onurlu insanlarına söz veriyoruz. Bu yoksulluğu yöneten değil, bu yoksulluğu bitiren iktidar biz olacağız. Bizim anlayışımızda sosyal yardım bir lütuf değil, bir haktır. Vatandaşın karnını doyurmak değil, onuruyla yaşamasını sağlamak bizim görevimizdir. Hiç kimseyi açlıkla, borçla, yardıma muhtaçlıkla terbiye ettirmeyeceğiz. Çünkü biz, adil bir Türkiye istiyoruz. Kadınların, gençlerin, çocukların geleceğe umutla baktığı kimsenin “bugün ne pişireceğim” kaygısıyla yaşamadığı bir Türkiye istiyoruz. Biz bu mücadeleyi sadece bir ekonomik savaş olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda bir ahlak mücadelesidir. İnsanı merkeze alan, emeği kutsayan, eşitliği esas alan bir düzen kurma mücadelesidir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Çünkü biz, o yüzyılı dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı