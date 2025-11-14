Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, Gürcistan’da kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Çorumlu Hava Uçak Bakım Asb. Üçvş. Burak İbbiği’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Merkez Yaydiğin köyünde yaşayan aileyi ziyaret eden CHP heyeti, başsağlığı dileklerini paylaşarak, köy halkının acısına ortak oldu.
Taziye ziyaretine; CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Vekili Garip Özgür, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Halil Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur, Kamil Çil, Gülay Özbal, Uğur Eke, Kenan Sir, İsmail Koparan, Emrah Öztürk, Merkez İlçe yöneticileri; Ferhat Demirci, Serkan Kaya, Mustafa Eker, İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Özgür, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile bazı partililer katıldı.