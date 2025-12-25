Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir süre sohbet eden CHP heyeti, Çorumlu sanayicilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ziyarette İl Başkanı Dinçer Solmaz’a; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Yöneticileri Av. Utku Sinğil, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç eşlik etti.

TSO Başkanı Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.