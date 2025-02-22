Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, vatandaşın ayağına giderek hem kendisini anlatıyor, gündemi değerlendiriyor, hem de üye kaydı yapıyor.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, Bahçelievler ve Yavruturna Mahallelerinin ardından, şimdi de Kale Mahallesinde apartman toplantısı gerçekleştirdi.

Kale Mahallesi Lozanevler’de yapılan apartman toplantısına vatandaşların ilgi ve katılımı yüksek olurken, çok sayıda üye kaydı da oluşturuldu.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, CHP Halk-Lis Başkanı Benan Sir ve bazı parti yöneticileri katıldı.

Parti yöneticileri, apartman toplantısı sırasında vatandaşlarla sohbet ederek üye olmak isteyenlerin kayıtlarını yaptı.

İktidara kırmızı kart gösteren katılımcılar, seçimlerin bir an önce yapılmasını talep etti.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, ülke gündemindeki son gelişmelerle ilgili vatandaşları bilgilendirirken, partinin görüşlerini de açıkladı.

Parti içerisinde üye seferberliği başlattıklarını, Cumhurbaşkanı adayının parti üyeler tarafından belirleneceğini ifade eden Solmaz, önseçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Solmaz, “Her geçen gün partimize katılımın ve ilginin büyümesi ile umudun ve kurtuluşun partisi CHP iktidar olana kadar bu zulüm iktidarına kırmızı kart göstermeye devam edeceğiz” dedi.



