Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Kadın Kolları tarafından yeni yıl nedeniyle Sevgi Evleri ile Huzurevi’nde dayanışma etkinliği düzenlendi.

İlk olarak Sevgi Evlerinde çocukları ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan ve CHP heyeti, ardından Bağcılar semtinde bulunan Huzurevi’ni ziyaret etti.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Yöneticileri Uğur Eke, Burak Özten, önceki dönem Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ile birlikte Sevgi Evlerine ziyarette bulunarak çocuklarla sohbet etti.

CHP Kadın Kolları yöneticileri tarafından düzenlene etkinlikler kapsamında daha sonra ise Huzurevi ziyaret edilerek yaşlıların yeni yılı kutlandı.