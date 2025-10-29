Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 24 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan devlet destekli sübvansiyonlu kredilerde yapılan değişikliklere tepki gösterdi. Özdemir, artan kredi faizlerinin çiftçileri zor duruma düşürdüğüne dikkat çekerek, çiftçilerin kara kara düşünmeye başladığını söyledi.

Son yıllarda aşırı don ve kuraklıktan dolayı Çorum çiftçisinin olumsuz etkilendiğini hatırlatan Adem Özdemir, “2024 yılındaki kuraklıktan dolayı verim ve rekolte düşüklüğünden dolayı çiftçilerimiz 2024 yılı borçlarını bitkisel destek sübvansiyonlu kredi kullanarak yatırdılar” dedi.

2025 yılında yine aşırı don ve kuraklıktan dolayı arpa, buğday, tritikale, nohut, mercimek, patates, ve şekerpancarında verim düşüklüğü olduğunu dile getiren Özdemir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bazı bölgelerimizde arpa, buğday, ayçiçeğinde verimler 80 kg kadar düştü. Yine ayçiçeklerin, mercimek ve nohutun verim kaybından dolayı biçilmediği tespitlerimiz içerisindedir. Kuru soğanında çiftçi elinde iken para yapmadığı da aşikârdır. 2025 yılı hasat sonu çiftçilerimiz verim rekoltenin düşüklüğünden dolayı, zirai kredi borçlarını (Ziraat Bankalarına, Tarım Kredilere ve piyasaya) ödeyemeyerek yakında da BDDK tarafında kırmızı çizgi yiyerek olumsuz bir listeye alınacağını bildiğinden eşten dosttan borç (altın vb.) alarak yatırıp çekmeyi düşünürken 24 Ekim 2025 tarihinde bir kararla sübvansiyonlu verilen kredilerin faiz oranlarının yükselmesi ile çiftçilerimiz bitkisel ve hayvansal kredileri de çekemez hale geldiklerinde çiftçilerimizin maddi sıkıntılarının daha da arttığı aşikârdır.”

Tarım sektörünün gıdaya ve sanayiye hammadde üreten bir sektör olduğunu belirten Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Savunma sanayiye eşdeğer bir sektördür. İstatistiklere baktığımızda çiftçilik yapanların yaş ortalamasının 55 olduğu gerçeği de kaçınılmazdır. Sebebi ise son yılların iklim şartlarının değişiklik arz etmesi ve çiftçi girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesindedir.

Özetle tarımsal kredilerin %40 olan cari faiz oranlarından %50 oranında devlet sübvanse ederken yıllık %20’sini çiftçilerimiz ödüyordu. Şu anda ise %25’e düşen sübvansiyon ile kredi faizi ne kadar düşerse düşsün örnekte olduğu gibi çiftçinin ödeyeceği faiz oranı %30 olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, çiftçi faizleri bir anda 20’den 30’a çıkarak %50 oranında artırılmıştır. Tarım girdi fiyatları yüksek tutulurken, satılan ürün fiyatları bu oranda artırılmazken, faiz yükünün %50 oranında artırılması çiftçi üretici mağduriyetine neden olacağı aşikârdır.

İlimiz çiftçileri 2025 yılı don ve kuraklıktan dolayı ilimizde zirai kredi borçlarının ertelenmesini beklerken sübvansiyon kredi faizlerinin %20’den %30’a çıkartılması çiftçilerimizi kara kara düşünmeye sevk etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, sayın Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı da, sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de yükseltilen sübvanse kredilerin tekrar çiftçilerimiz lehine değerlendireceğini düşünüyor ve istirham ediyoruz.

Yine 2026 Ekim sezonu başladığından çiftçilerimiz tohum ve gübre alacağından 2025 yılı temel ve planlı üretim desteklerinin acilen yatırılmasını talep ediyoruz."