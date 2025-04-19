Çorum'un Sungurlu ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu 3/B Sınıfı öğrencisi Yağmur Arabacı, ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yetenek yarışmasında Çorum birincisi olarak 5 bin lira ödül aldı.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasının 13'üncüsü düzenlendi. Yarışmaya Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu 3/B Sınıfı öğrencisi Yağmur Arabacı da katıldı. Yağmur Arabacı, çizdiği resim ile hem birinci oldu hem de Türkiye genelinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı. Arabacı, ayrıca yarışmadan 5 bin lirada para ödülü kazandı.

Okul Müdürü Celal Özgücük, öğrencisini tebrik ederek, Türkiye genelinde katılacağı yarışmada başarılar diledi.

Yağmur Arabacı, yarışmada kazandığı birincilik sertifikasını Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın elinden aldı.