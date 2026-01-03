Çorum 'da etkili olan kar yağışı sonrası tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar, doyasıya eğlendi.

"Kar tatili"ni fırsat bilen çocuklar, Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde bulunan tepede yoğunluk oluşturdu.

Kızakların yanı sıra plastik bidon, naylon, leğen ve tepsilerle kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Ailelerin de çocuklarına eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen tepe, hem çocukların hem de ailelerin eğlence noktası oldu.