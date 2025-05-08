Beltaş 1. Amatör Küme’de son hafta maçları sonunda ikili averaj üstünlüğü ile ligde kalmayı başaran Ulukavakspor Başkanı Hayri Özdemir takım olarak zoru başardıklarını ancak bu kulübün devam etmesi için mahalle halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Hayri Özdemir, Ulukavakspor kulübü olarak sezon başından itibaren onurlu ve ahlaklı mücadele ile bu yıl 1b Amatör Ligi özveri ile bitirdik. Sahada aslanlar gibi mücadele eden futbolcularımı tebrik ediyorum. Sporun çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın ve onların özgüven kazandırmanın topluma entegre etmenin, sosyalleşmenin en kolay yolu olduğunu artık herkes kabul ediyor ve biliyor.

Camianın içinden biri olarak onlarla bire bir yaşıyorum ve şunu özellikle belirtmek istiyorum amatör spora herkesin ama herkesin geleceğimiz olan gençlerimiz için destek olması gerekiyor. Ulukavak bu şehrin nüfus olarak en büyük mahallesi olmasına rağmen hiç bir destek verilmezken kulüp ne halde diye sorun bile çıkmıyor.

Bu durum kulüp başkanı olarak beni ve benle birlikte yola devam eden herkesi çok üzüyor. Bizler bu kulüpte gelip geçiciyiz asıl olan kulüplerin yaşamasıdır. Bunun içinde herkesi amatör kulüplere destek olması istiyorum. Unutmayalım bu kulüplerde sadece spor yaptırılmıyor geleceğimiz olan gençlerimizi geleceğe hazırlanıyor. Amatör kulüplerde yarın çocuklarımız torunlarımız sporla bulaşacak ve geleceğini şekillendirecek’ dedi.