Çorum 'da müezzin kayyım Nihat Uysal, hediyeler verdiği çocukların camiyle bağlarını güçlendirmelerine destek oluyor.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'nde görevli Uysal, 2015 yılında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde müezzinlik yaparken çocukların yaz döneminde camiye daha çok gelmelerini sağlamak amacıyla çeşitli hediyeler dağıtmaya başladı.

Çorum 'a tayin olan Uysal, görev yaptığı camide gençlik merkezi açılınca hediye dağıtımını hayırseverlerin desteğiyle yıl boyunca sürdürmeye karar verdi.

Uysal, belirlenen çeşitli kriterlere göre yeterli puana ulaşan çocukları hediyelerle ödüllendirerek camide ve gençlik merkezinde daha fazla vakit geçirmelerini sağlıyor.

- "Yaklaşık 100 çocuğumuzu hem eğlendiriyoruz hem de eğitiyoruz"

Uysal, AA muhabirine, Hicret Camisi'nde ve Fetih Gençlik Merkezi'nde eğlenceli etkinlikler ve eğitimler düzenleyerek çocukların zararlı alışkanlıklar edinebileceği yerlerden uzak durmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Uysal, şunları dile getirdi:

"Burada yaklaşık 100 çocuğumuzu hem eğlendiriyoruz hem de eğitiyoruz. Eğitim ve sporla çocuklarımızı camiye kazandırmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Uygulamamız sürekli hale geldi. Sadece yaz dönemiyle kalmıyor, yaz kış devam ediyor. Çocukların okuldan çıkış saatine göre programımızı ayarlıyoruz ve sürekli çocuklarımıza sürekli eğitim vermeye çalışıyoruz gençlik merkezimizde."

Çocuklardan ve ailelerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Uysal, "Aileler çok memnun, çocuklarını severek gönderiyorlar. Biz de ailelerle istişare halinde çalışıyoruz. Çocuklar bizden bir şeyler kazanabiliyor mu, kazanamıyor mu ona bakıyoruz. Buna göre çocuklara program ayarlıyoruz. Aileler de bize takdirlerini iletiyor." diye konuştu.

- "Çocuklara hem dini bilgi hem de sosyal yaşantılarına dokunacak eğitimler veriyoruz"

Hediyelerden dolayı çocukların çok mutlu olduğunu anlatan Uysal, yılda bir ya da iki kez hediye vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Uysal, "Bu sayede çocuklarımız camiye, cemaate, namaza alışıyor hem de edep ve adaba önem göstermeye çalışıyorlar. Annesine, babasına düzgün davranan, edebe, adaba dikkat eden, namaza devam eden ve derslerinde başarılı olan çocuklara hediye veriyoruz. Bu yıl da ayakkabı ve eşofman dağıtıyoruz çocuklara. 10 bin puan toplayan çocuklara ayakkabı, 15 bin puan toplayan çocuklara da eşofman takımı hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik merkezini çocuklar için daha cazip hale getirme çalıştıklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezinde çocuklara hem dini bilgi hem de sosyal yaşantılarına dokunacak, Peygamber ahlakıyla ahlaklandıracak eğitimler veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencileri tarafından çocuklara okullarındaki derslerine yardımcı olacak eğitimler veriyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza futbol, bilardo, masa tenisi, satranç ve zeka oyunları gibi sportif aktivitelerimiz oluyor."

- "Çok eğlenceli şekilde anlatıyor"

9. sınıf öğrencisi Kadir Eymen Nakkaş, 5 yıldır camiye ve Fetih Gençlik Merkezi'ne gittiğini, temel dini bilgiler edindiğini, eğlenceli zaman geçirdiğini anlattı.

Irak uyruklu Baran Şükri de 5 aydır gittiği camide Kuran okuyup eğitim aldığını belirterek, "Buraya gelmeden önce çok camiye gittim ancak o camilerde Nihat Hoca gibi hocalar yoktu. Nihat Hoca, burayı bize sevdiriyor, bize Peygamber ahlakı gibi şeyleri çok eğlenceli şekilde anlatıyor. Burada Kur'an okuyoruz, bilardo oynuyoruz, bazen maça gidiyoruz." dedi.

Dışarıda gezmektense camide ve gençlik merkezinde vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirten Şamil Hayır da 3 yıldır gittiği cami ve gençlik merkezinde eğlenceli vakit geçirdiğini, anne ve babasının da bundan çok memnun olduğunu söyledi.