Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor’un maç programı belli oldu.

D grubunda mücadele edecek olan Çorum Belediyespor Basketbol takımı ilk maçında 1 Mart pazar günü Mersin Barosu ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde evindeki ilk maçında ise 4 Mart çarşamba günü Çorum Spor Salonunda grubun iddialı takımlarından Başkent Seğmenler takımı ile saat 20’de karşılaşacak.

Gruptaki diğer takımlar ise Isparta Gençlikspor, Selçuk Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi takımları ile mücadele edecek olan Çorum Belediyespor’un hedefi ilk üç içinde yer alarak play-off mücadelesi vermek. Belediyespor, teknik kadro ve oyuncu yapılanmasıyla dikkat çekiyor.

Antrenör yönetiminde sıkı bir antrenman programından geçen takımımızda, hem tecrübeli isimler hem de Çorum basketbolunun gelecek vaat eden yetenekleri bir arada ter döküyor. Hedef ise net: Grupta ilk 3’e girerek Play-Off turuna yükselmek ve ardından Basketbol 2. Ligi’ne (TB2L) adını yazdırmak

"Tüm Şehri Tribüne Bekliyoruz"

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, basketbolun bir şehir kültürü olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:"Çorum’un enerjisini parkeye yansıtmak istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın yaratacağı atmosfer, rakiplerimiz için en zorlu deplasman olacak. Gelin, bu heyecana hep birlikte ortak olalım!"Normal sezon 27 Nisan haftasında tamamlanacak.