Kırşehir’de bugün başlayacak U 16 grup birinciliğinde Çorum Anadolu FK ilk günü bay geçti.

Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak U 16 grup birinciliğinin teknik toplantısı dün yapıldı.

Teknik Toplantıda çekilen kura sonucunda Çorum Anadolu FK A grubunda Ankana Alkulaspor ve Kayseri Atletik takımları ile yer alırken B grubunda ise Kırıkkalegücüspor, Ankara Pidosanspor ve Yozgan Sorgun Belediyespor takımları yer aldı.

A grubunda ilk maçta bugün saat 15’de Ankara Alkulaspor ile Kayseri Atletikspor kulübü karşılaşacak.

Temsilcimiz ilk günü bay geçecek.

Çorum Anadolu FK yarın saat 16.30’da bugünki maçı kaybeden takımla berabere bitmesi halinde ise Ankara Alkulaspor takımı karşılaşacak.

Anadolu FK grubunki son maçında ise saat 14.30’da diğer takımla karşılaşacak.