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U 15 Final Grubunda ilk hafta maçlarında Çorum Anadolu FK ile Hattuşa Gençlikspor galibiyet ile başladı. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan dört takımın mücadele ettiği final grubunda heyecan pazar günü oynanan maçlarla başladı.

Final Grubu ilk maçında Çorum Anadolu FK ile Mimar Sinan Gençlikspor takımları karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maçtan Çorum Anadolu FK tek golle galip ayrılarak grup maçlarının ardından final grubunada galibiyet ile başladı. Günün ikinci maçında ise Hattuşa Gençlikspor ile Maviay Gençlikspor takımları arasındaki maçtan 2-0 galip ayrılan Hattuşa Gençlikspor takımı final grubuna üç puanla başladı.

İkinci maçlar yarın

Berke&Burak Refraktör U 15 Final Grubunda ikinci maçlar yarın oynanacak. İtfaiye sahasında yarın oynanacak ilk maçta saat 14’de Mimar Sinan Gençlikspor ile Hattuşa Gençlikspor karşılaşacak. İkinci maçta ise saat 15.45’de Maviay Gençlikspor ile Çorum Anadolu FK takımları karşılaşacak.