Çorum Belediyesi, personel ihtiyaçları doğrultusunda Beltaş AŞ, Beltur AŞ ve Personel Limited Şirketi bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 192 personel alımı yapılacak.

Çorum Belediyesi iştirakleri Beltaş AŞ, Beltur AŞ ve Personel Limited Şirketi bünyesinde toplam 57 ilan açılırken 192 personel alımı yapılacak. Başvurular 13–16 Ocak tarihleri arasında ÇOKİŞ üzerinden online ya da Kadeş Meydanı’ndaki ÇOKİŞ Ofisine bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Beltaş AŞ bünyesinde alınacak personel

Ekmek pişiricisi 10 kişi, et taşıma personeli 2 kişi, gıda teknikeri 1 kişi, kasap 8 kişi, kasap yardımcısı 5 kişi, ön muhasebeci 2 kişi, veteriner teknikeri 1 kişi olmak üzere toplam 29 personel.

Beltur AŞ bünyesinde alınacak personel

Aşçı 2 kişi, bulaşıkçı temizlik görevlisi 3 kişi, garson servis elemanı 5 kişi, kreş gündüz bakımevi grup sorumlusu 5 kişi, kreş gündüz bakımevi kuruluş müdürü 1 kişi olmak üzere toplam 16 personel.

Personel Limited Şirketi bünyesinde alınacak personel

Beden işçisi genel, kamyon şoförü, asfalt ve tretuvar ustası, operatör, tekniker, mühendis, eğitmen, güvenlik personeli ve çeşitli meslek gruplarında olmak üzere toplam 147 personel.

Başvuru tarihleri ve şekli

Başvurular 13 Ocak 2026 Salı günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek, başvurular Çorum Kariyer ve İş Merkezi ÇOKİŞ üzerinden online olarak www.cokis.com.tr internet adresinden yapılabilecek, dileyen adaylar başvurularını Valilik karşısında bulunan Kadeş Meydanı’ndaki ÇOKİŞ Ofisine bireysel olarak da gerçekleştirebilecek.